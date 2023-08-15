Sivas'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi. Kazada yara almayan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi.
G.Ö. (85) idaresindeki 06 EM 249 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel Beldesi yakınlarında yoldan geçen büyükbaş hayvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yara almayan sürücü, hayvan sahibi tarafından darbedildi.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan G.Ö, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel