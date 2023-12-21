Sivas'ta BİLSEM Öğrencilerinin Karma Resim Sergisi Açıldı

Sivas'ta Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar yetenek alanı öğrencileri tarafından düzenlenen 'Yılın en uzun gecesini rengarenk boyuyorum' temalı karma resim sergisi açıldı. Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener de katıldı.

Sivas'ta Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar yetenek alanı öğrencileri "Yılın en uzun gecesini rengarenk boyuyorum" temalı karma resim sergisi açtı.

Görsel sanatlar öğretmeni Kadriye Epik rehberliğinde 45 öğrencinin katılımıyla düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, okul müdürü Memet Matoğlu ve idareciler yaptı.

Sergiyi gezen Yener, görsel sanatlar öğretmeni Kadriye Epik'ten bilgi aldı.

BİLSEM çocuklarının ne kadar yetenekli olduğunu vurgulayan Yener, "Yavrularını bize emanet eden anne babalara çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu tür çalışmaların bilincinde olan tüm paydaşlarımıza, kurum yöneticilerine, il ve ilçe temsilcilerine teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğin TEKNOFEST mühendisleri buradan çıkar." dedi.

Sergiye katılanlara teşekkür eden Kadriye Epik ise "Amacımız yılın uzun gecesinde renklerle karanlığı aydınlatmaktı. Sergiye katılanlar masal anlatımıyla en uzun geceyi yaşadılar. El feneri ışığında resimlere neon renk ışıkları boya etkisi verilen sergimiz yoğun ilgi gördü." ifadelerini kullandı.