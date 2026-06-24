Haberler

Sivas'ta bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Sivas'ta bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Altıntabak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Altıntabak Mahallesi Altıntabak Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada A.T.A. E.A, T.D. (23) ve H.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

"Yavaş" detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

Biri bahçeye düşüp yangın çıkardı, diğerini vatandaşlar buldu
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Yeni günde de heyecan nefes kesiyor! İşte kupadaki tüm detaylar

Yeni günde de heyecan nefes kesiyor! İşte kupadaki tüm detaylar
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak