Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar verildi

Sivas'ta belediyenin işçi servisine zarar verildi
Güncelleme:
Sivas'ta park halinde bulunan bir belediye işçi servisine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Belediye, saldırıyı kınayarak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Sivas'ta belediyeye ait işçi servisine park halindeyken camları kırılarak zarar verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Alibaba Mahallesi Sağlık Ocağı önünde park halinde bulunan işçi servisine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiği belirtti.

Açıklamada, "Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, kamu malına uzanan hiçbir elin cezasız kalmayacağını ifade ediyoruz. Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, sorumluların tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
