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Sivas'ta Bebek Kabirlerine Kalpli Mezarlık Düzenlemesi

Sivas'ta Bebek Kabirlerine Kalpli Mezarlık Düzenlemesi
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Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki bebek kabirleri için belediye tarafından yapılan düzenlemeler tamamlandı. Mezarlara kalpli taşlar yerleştirildi ve alana gül dikildi. Belediye Başkanı Adem Uzun, çalışmaları yerinde inceleyerek, ailelere başsağlığı diledi.

Sivas'ta belediye tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mezarların tek tip kalpli mezar taşları ile donatıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı Adem Uzun, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra bebek mezarlarının bulunduğu alana gül diken Uzun, "Aramızdan ayrılan bebek ve çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Daha önceleri çocuk ve bebeklere ait mezarların bulunduğu alanda bir düzenleme yapılmamıştı. Göreve geldikten sonra gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmaları sonrası kalpli mezar taşlarımızla alanı daha güzel bir hale getirdik. Bebeklerimiz ve onların hatırası belediyemize emanet. Bu çalışmamızla aslında ülkemize örnek olacak bir düzenlemeyi de başlatmış olduk. Diktiğimiz çiçeklerle de burayı adeta bir gül bahçesine çevireceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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