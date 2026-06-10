Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesindeki odunlar arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yenimahalle'de yaşayan Erkan Öztürk, bahçesindeki odunların arasında yılan olduğunu fark edince durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, odunlar arasındaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yerleşim bölgesi dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor

Türkiye'de sadece 2 tane var! Gören bir daha dönüp bakıyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti