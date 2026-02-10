Haberler

Sivas'ta 840 bin kaçak makaron ile tütün mamulleri ele geçirildi


Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 840 bin makaron ile birlikte çeşitli miktarlarda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 840 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli miktarlarda tütün mamulleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir araç ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 840 bin boş makaron, 228 kilogram kaçak tütün, 1570 paket gümrük kaçağı sigara, 1445 adet gümrük kaçağı puro ve 250 gram puro tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel





