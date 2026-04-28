Sivas'ta 40. yılını kutlayan Halil Rıfat Paşa Lisesi, fotoğraf sergisi açtı

Sivas'ta eğitim hayatında 40. yılını kutlayan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi" temalı sergide, okulda çeşitli tarihlerde çekilen 250 fotoğraf sergilendi.

Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi Müdürü Ali Işıkver, yaptığı açıklamada, açtıkları sergide, okulda geçmiş yıllarda görev yapmış idareci, öğretmen ve okulda okuyarak öğretmen olan meslektaşlarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Sivas'ın köklü eğitim kurumlarından Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesinin 1985-1986 eğitim öğretim yılında başladığı yolculuğunda 40. yılını geride bıraktığını belirten Işıkver, "'Gidemediğin yer senin değildir' sözüyle tanınan ve adını eski Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'dan alan okulumuz eğitim yolculuğunda 40. yılı geride bıraktı. Sergimizde okul çatısı altında görev yapan idareci, öğretmen, personel ve öğrencilerin geçmişten bugüne kadar uzanan fotoğrafları yer alıyor." dedi.

Fotoğraf sergisini gezen Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Akkuş Çetinus ise babası İsmet Akkuş'un okulda görev yapan ilk müdür olduğunu ifade etti.

Çetinus, sergide gördüğü babasının fotoğraflarının kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

Okulda 2009-2014 yıllarında müdürlük yapan Şemi Perçin ise sergide geçmişi yad ettiğini söyleyerek, emeği geçenleri tebrik etti.