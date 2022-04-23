Sivas'ta 27 evden hırsızlık şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
3 KİŞİ TUTUKLANDIAdliyedeki sorgu işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serkan Temizsu (19), Celal Ateş (22) ve Ahmet Kale (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyedeki sorgu işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serkan Temizsu (19), Celal Ateş (22) ve Ahmet Kale (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden G.İ. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel