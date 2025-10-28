Sivas'ta 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında merkeze bağlı bir köyde düzenlediği operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Ayrıca evde yapılan aramada, 44 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 4 paket sigara sarım kağıdı ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, ev sahibi ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.