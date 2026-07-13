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Sivas'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Yıldız Dağı'na Anma Tırmanışı

Sivas'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Yıldız Dağı'na Anma Tırmanışı
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Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'nın 2 bin 556 metre yüksekliğindeki zirvesine "15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı" düzenlendi.

Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'nın 2 bin 556 metre yüksekliğindeki zirvesine "15 Temmuz Şehitleri Anma Tırmanışı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte sporcular, doğaseverler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan katılımcılar, Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Katılımcılar, belirlenen güzergah boyunca zorlu parkurları aşarak 2 bin 556 metre rakımlı zirveye ulaştı.

Tırmanış sırasında Türk bayrağı taşıyan doğaseverler, 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunu Yıldız Dağı'nın zirvesine taşıdı.

Zirveye ulaşan katılımcılar, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulundu.

Ardından "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazılı pankart açılarak milli iradenin üstünlüğüne ve milletin demokrasiye sahip çıkma kararlılığına vurgu yapıldı.

Katılımcılar, Yıldız Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde Türk bayrakları ve pankartla hatıra fotoğrafı çektirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen tırmanışla, milletin bağımsızlığına ve demokrasisine yönelik her türlü tehdide karşı sergilediği kararlı duruşun gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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