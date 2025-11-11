Haberler

Sivas'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Sivas'ın Sızır beldesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 200 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılanlar, doğaya olan sorumluluklarını hatırladı.

Sivas'ın Ulaş ile Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ulaş Gölü çevresinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, sivil toplum kuruluşları üyeleri, öğrenciler, emniyet personeli ve kurum çalışanlarıyla, 200 adet çam fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Eskimez, dikilen fidanlarla gelecek nesillere oldukça kıymetli bir miras bıraktıklarını belirtti.

Başkan İlbey ise ilçedeki yeşil alanların artması ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için belediye olarak çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gemerek

İlçeye bağlı Sızır beldesinde düzenlenen programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu. Katılımcılara teşekkür eden Koca, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan en değerli mirastır." dedi.

Başkan Tamer de doğayı koruma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yerleşmesi gerektiğini belirtti.

