Sivas Suşehri'nde motoru patlayan otomobil alev aldı, kullanılamaz hale geldi

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücü M.T, Taşköprü Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 GCG 630 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada motor kısmında patlama meydana geldi.

Bir anda alev alan aracından inen M.T'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA