Sivas Suşehri'nde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolu Şerefiye Kavşağı'nda minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Turgut Ekşi yönetimindeki 06 BAT 576 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Şerefiye Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen Ünal Erduvan idaresindeki 52 AHT 593 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Aysel Erduvan ve Melek Erduvan Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA