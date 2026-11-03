Sivas Şarkışla'da otomobil şarampole devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas Şarkışla'da otomobil şarampole devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Döllük köyü yakınlarında şarampole devrildi; kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, ağır yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Şevket Mızrak (21) yönetimindeki 29 AAN 560 plakalı otomobil, Şarkışla- Pınarbaşı kara yolu Döllük köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf Kurt (22) ve Barış Tavşan (25) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mızrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA