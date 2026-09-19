Sivas merkezli 7 ildeki suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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Sivas merkezli 7 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, iletişimin tespiti tedbiri, şüpheliler hakkında paydaş kurumlardan elde edilen bilgiler ile açık kaynak araştırmaları sonucunda 34 kişinin mağdur olduğunu tespit eden ekipler, hesaplarında bir yıllık dönemde 850 milyon liralık para hareketi bulunan 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Sivas, Mersin, Mardin, Antalya, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul'da 7 şüpheli gözaltına alınırken birinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 9 SIM kart, bilgisayar, 7 bellek, 2 hafıza kartı, tablet, taşınabilir harddisk, 14 banka/kredi kartı, 35 bin lira para ve 108 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA