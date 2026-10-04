Sivas Koyulhisar'da birbirini iten 16 büyükbaş hayvan dereye düşerek telef oldu

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dere yatağına düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

Aydınlar köyünde çoban hayvanları otlatmak için dere yatağından geçirdiği sırada en önde bulunan 2 büyükbaş hayvan yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düştü.

Arkasından gelen diğer hayvanların da birbirini itmesi sonucu düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA