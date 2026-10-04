Sivas Koyulhisar'da birbirini iten 16 büyükbaş hayvan dereye düşerek telef oldu

Sivas Koyulhisar'da birbirini iten 16 büyükbaş hayvan dereye düşerek telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde, otlatmak için dere yatağından geçirilen büyükbaş hayvanlardan 16'sı düşerek telef oldu. Hayvanların birbirini itmesiyle meydana gelen olayda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dere yatağına düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
Aydınlar köyünde çoban hayvanları otlatmak için dere yatağından geçirdiği sırada en önde bulunan 2 büyükbaş hayvan yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düştü.
Arkasından gelen diğer hayvanların da birbirini itmesi sonucu düşen 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA