Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

SİVAS'ta 60 yıl önce halktan toplanan yardım paralarının da eklenmesiyle inşa edilen ve kentin simge noktalarından biri olan ' Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nın kırılan ve bozulan çevresi için yenileme çalışması başlatıldı.

Sivas'ta 60 yıl önce halktan toplanan yardım paralarının da eklenmesiyle inşa edilen ' Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nda yenileme çalışmaları başlıyor. Sivas Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde kentteki bir taş ocağından alınan turuncu renkteki taşlardan inşa edilen ve Sivas Kongresi ruhunun taşlara yansıtıldığı anıtın kırılan ve bozulan çevresi yeniden düzenlenecek. Demirören Haber Ajansı'nın 3 Ocak'ta gündeme taşıdığı anıtla ilgili kurumlar harekete geçti. Anıt önünde bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Zeki Özdemir ve Sivas Kent Konseyi Başkanı Ahmet Necip Günaydın ile birlikte çalışma hakkında bilgi verdi.

'19 MAYIS'A TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sivas Kongresi ruhunu yansıtan Atatürk Anıtı'nın kaide ve zemininde zamanla bozulmalar yaşandığını ifade eden Başkan Adem Uzun, "Bu durum vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Anıtlar Kurulu'ndan çalışmamız için onay aldık. Bu taş, sıcak Çermik taşı da denilen özel bir traverten taşı. İşçilik hizmeti de belediyemiz tarafından sağlanacak ve bu alanı tamamen elden geçirmiş olacağız. Sivas bir cumhuriyet şehri, dolayısıyla cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizdeki bu mekan da bizler için çok önemli yakın bir tarihte düzenlemesini yapacağız ve 19 Mayıs'a kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

DHA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sivas Kent Konseyi Başkanı Ahmet Necip Günaydın da DHA'nın konuyla ilgili haberinin ardından Atatürk Anıtı ile ilgili çalışmaların hızlandığını söyleyerek, "Belediyemiz harekete geçti ve projenin yapılacağını söyledi. Ticaret ve Sanayi Odamız da destek verecek. Burası yıpranmış durumdaydı. İnşallah Sivas'a yakışır bir şekilde burası yeniden yapılacak" ifadelerini kullandı.

Anıtta bulunan Atatürk heykelinin ise aynen muhafaza edileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,