Zara'da sigara bırakma polikliniği açıldı

Zara'da sigara bırakma polikliniği açıldı
Güncelleme:
Zara Devlet Hastanesi, sigara bırakma isteği olan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla sigara bırakma polikliniğini hizmete sundu. Poliklinikte, bağımlılıkla mücadele eden bireylere bilimsel ve kişiye özel destek sağlanacak.

Sivas'ın Zara ilçesinde sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı.

Zara Devlet Hastanesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçede sigara bırakmak isteyenlere olanak sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla sigara bırakma polikliniğinin vatandaşların hizmetine sunuldu belirtildi.

Açıklamada, "Sigara bağımlılığıyla mücadele eden bireylere hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından bilimsel, güvenilir ve kişiye özel destek sunulacaktır. Polikliniğimizde danışanlarımıza değerlendirme, bilgilendirme, motivasyonel destek ve gerekli görülen tıbbi yaklaşımlar bütüncül bir anlayışla uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Pratisyen hekim Ömer Faruk Balkayaoğlu tarafından hizmet verilecek poliklinikte, tedavide uygulamaya gerek duyulacak ilaçlar da Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

