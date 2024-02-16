Sivas'ın Zara ilçesinde "Hızır Orucu Birlik Lokması ve Cemi" düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Şubesi Zara Cemevi'nde gerçekleştirilen programda Hızır orucu iftarı açıldı.

Hızır oruçlarının açılmasının ardından cemevi dedesi Mehmet Ali Doğan tarafından birlik cemi gerçekleştirildi.

Birlik cemi sonrası konuşma yapan Vakıf Başkanı Metin Erkan, "Hızır ayı lokmamız için bir araya geldik. Bu ayın önemi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve geleceğe umutla bakmaktır. Hızır ayı bereketin, iyiliğin ve yardımlaşmanın simgesidir. Bu ayda birbirimize daha fazla destek olmalı, yardımlaşmalı ve dayanışmayı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Programa Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Yunus Güleç, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.