Sivas'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

SİVAS'ta Türk Mutfağı Haftası nedeniyle geleneksel kültürü yaşatmak ve yöresel yemeklerin tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, ilçelerin yöresel lezzetlerinin sergilendiği stantlar yer aldı.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Sivas'ta da açılış programı düzenlendi. Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 16 ilçe kaymakamı, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Programda ilçelerin yöresel lezzetlerinin sergilendiği stantlar yer aldı. Stantlarda katılımcılara madımak, peskutan çorbası, Ulaş etli pidesi, kelle, tonus köftesi, kalburabastı tatlısı gibi yöresel lezzetler ikram edildi. Halk oyunları gösterileriyle başlayan programda Vali Yılmaz Şimşek, tek tek statları gezdi. Programa katılanlara ayrıca pilav ve kavurma dağıtıldı.

'TÜRK MUTFAĞI KÜLTÜRÜMÜZÜN EN GÜÇLÜ HALİ'

Köklü mutfak kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından Türk Mutfağı Haftası'nın son derece kıymetli olduğunu söyleyen Vali Yılmaz Şimşek, "Bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki Türk mutfağı, yalnızca yemeklerden ibaret değildir. Türk mutfağı; tarihimizin, kültürümüzün, paylaşma geleneğimizin, misafirperverliğimizin ve bereket anlayışımızın sofralara yansıyan en güçlü halidir. Asırlardır Anadolu'nun farklı coğrafyalarında şekillenen bu zengin miras, bugün dünyanın en saygın mutfak kültürleri arasında gösterilmektedir. Kadim şehir Sivas'ımız da bu büyük kültürel mirasın en güçlü temsilcilerinden biridir. Sivas mutfağı; toprağımızın bereketini, iklimimizin zenginliğini ve insanımızın emeğini yansıtan çok özel bir kültürel değerdir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
