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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu

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Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli Geçidi'nde bulunan Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu. Buz sarkıntılarının oluştuğu yerde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinin soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan, Suşehri- Sivas kara yolu Geminbeli Geçidi'nde bulunan Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu.

Buz sarkıntılarının oluştuğu yerde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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