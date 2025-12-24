Haberler

Gemerek'te kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, bir süredir sıcak havaların ardından beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Yerleşim yerleri beyaza bürünürken, trafik ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini gösterirken, ilçenin yüksek rakımlı bölgesinde bulunan Bulhasan ve Çat köyleri beyaza büründü.

Trafik ekipleri, kar yağışının ardından sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
