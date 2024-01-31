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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalardan dolayı plaket takdim etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara plaket verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Açıkbaş, muhtarlara yaptıkları çalışmalardan dolayı Cumhuriyet'in 100. yılına özel plaket takdim etti.

Toplantı, görüş ve sorunların dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Saltuk Buğrahan Kaymakamlık Akıncılar Sivas Politika Güncel Haberler

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