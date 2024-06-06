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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki çay bahçesinde düzenlenen toplantıya, belediye meclis ve encümen üyeleri ile belediye birim amirleri katıldı.

Sevinç, toplantıda belediyenin yaptığı ve yapacağı işler, projeler, yatırımlar ile belediyenin mali bütçesi hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay bu toplantının yapılacağını belirten Sevinç, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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