Sivas haberi: Şarkışla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Sivas haber... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. R.T. (17) idaresindeki 58 HH 234 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde, A.A. yönetimindeki 58 HA 303 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş Şarkışla Sivas Güncel Haberler

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