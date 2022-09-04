Sivas haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım Güncel Haberler Sivas haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Ya istiklal ya ölüm' diyerek istikbalimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Enes Kaplan Güncel Haberler

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