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Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir video yayımlayarak farkındalık oluşturdu. Videoda, şiddet mağduru kadınların yalnız olmadığı ve destek hatlarının önemi vurgulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir video yayımladı. Videoda, şiddet mağduru kadınların yalnız olmadığı vurgulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis ekiplerinin hazırladığı video, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Paylaşımda, kadınların şiddete maruz kalması durumunda başvurabilecekleri 112 acil destek hattının önemi vurgulandı.

Videoda yer alan polis ekipleri, " Kadına yönelik şiddete dur demek için biz Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak yanınızdayız. 112'yi arayın destek alın. Unutmayın yalnız değilsiniz. Kadına şiddete karşı hep birlikteyiz" dedi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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