Sivas Belediyesinden kaldırım ve yol işgallerine denetim

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini tehlikeye atan ve trafik akışını olumsuz etkileyen kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin huzuru ve kamu düzenini korumak amacıyla çalışmalar yapan ekipler, son dönemde artan usulsüz yerleşimlere müdahale ediyor.

Özellikle bazı cadde ve sokaklarda işletmeler tarafından yollara konulan huni, duba, flama ile kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve tabelalar tek tek kaldırılıyor.

Yayaların yürüyüş alanlarını kısıtlayan ve araç trafiğini aksatan bu malzemeler, zabıta ekiplerince tutanak altına alınarak toplanıyor.

El konulan malzemeler belediyenin depolarına kaldırılırken, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor.

Denetimler kapsamında, ihlalin boyutuna göre belediye encümen kararıyla para cezaları da uygulanıyor.

Kentin düzenini korumak ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler Sivas genelinde devam edecek.