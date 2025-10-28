Haberler

Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Cumhuriyet'in, milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla giriştiği milli mücadelenin ardından elde ettiği en büyük kazanım olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak idealler ve hedefler etrafında kenetlenerek geçmişten bugüne nice badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
