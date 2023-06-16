Adıyaman'da inşaat ustası elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde inşaat ustası Yasin Yıldız (58), çalıştığı bir evin çatı katında sıva yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yoldüzü köyünde meydana geldi. İnşaat ustası Yasin Yıldız, çalıştığı bir evin çatı katında sıva yaptığı sırada elektrik kablosuna temas etti. Elektrik akımına kapılan Yıldız'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yıldız'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.