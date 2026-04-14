Site bahçesinde silahlı, bıçaklı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 grup arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silahlı kavgada 1 kadın yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Laleş Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAVGA KAMERADA

Yaralı kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer yandan kavga cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı