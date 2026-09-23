Haberler

Sistan ve Belucistan'ın Seravan kentinde çatışmada silahlı gruptan 3 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinin Seravan kentinde güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çatışma çıktı. Cihadabad bölgesindeki operasyon sırasında çıkan çatışmada silahlı gruptan 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde güvenlik görevlileri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sistan ve Belucistan eyaletinin Seravan kentinin Cihadabad bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Haberde, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon yürüttüğü esnada çatışma çıktığı aktarıldı.

Çıkan çatışmada silahlı gruptan 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Telefonunu sıfırlayıp saldırıya gitmiş! Odasından çıkanlar pes dedirtti

Okulu kana bulayan 15 yaşındaki zanlının odasından neler çıktı neler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Yok artık İsmail Hoca! Yaptığını duyan taraftarlar hayret etti

Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım bombaları patlatacak
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
ATM'lerde bir devir kapanıyor!

ATM'lerde bir devir kapanıyor!