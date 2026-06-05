Şişli'de bir taksici uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yolcusu olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından darp edilen taksi şoförü ağır yaralandı.

Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 TAC 85 plakalı taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile ismi öğrenilemeyen erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otomobili yolun sağına çekerek taksiden inen Çiçek ile yolcu arasında çıkan kavgada sürücü kalp krizi geçirdi.

Yoldan geçen diğer taksiciler ve vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılan Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçmak isteyen erkek şahıs ise çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren taksicinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Taksiciler hastane önüne gelerek destek verdi

Arkadaşlarına destek vermek için hastane önüne gelen diğer taksiciler ise duruma tepki gösterdi.

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının sağlığı için dua ettiklerini söyledi.

Taksilerinde kimleri taşıdıklarını bilmediklerini belirten Dündar, şöyle konuştu:

"Aracında Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz de buradayız, hayırlı haberlerini bekliyoruz."