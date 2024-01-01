Şişli'de Yılbaşı Kutlamaları: Bardak Atma ve Nar Kırma Geleneği Devam Ediyor

Şişli'de yılbaşında sokağa bardak atma geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlara çıkan vatandaşlar sokağa bardak atıp, tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak yeni yıla girdi. Esnaflar ise 2024 yılının bereketli geçmesi için dükkanlarının önünde nar kırma geleneğini sürdürdü.