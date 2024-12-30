Şişli'de Yıkım Halindeki Binada Yangın Çıktı
Mecidiyeköy Mahallesi'nde yıkım işlemi devam eden 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında işçiler mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şişli'de, yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel