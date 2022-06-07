Şişli'de yankesiciler kamerada - Haberler

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Şişli'de yankesiciler kamerada

Demirören Haber Ajansı - Hasan Yıldırım - Güncel
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Şişli'de yankesiciler kamerada

ŞİŞLİ'de yankesiciler, kadının cep telefonunu alarak kaçtı.

ŞİŞLİ'de yankesiciler, kadının cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Halaskargazi Caddesi'nde geçen cumartesi saat 18.30 sıralarında kadının yanına yanaşan üç kişi el çabukluğuyla cep telefonunu alarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelilerin peşinden koştu. Vatandaşlar olay yerinde bir kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Gözaltına alınan H.Ö isimli çocuk, ailesine teslim edildi. Telefonun çalınması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Güncel

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