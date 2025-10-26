Şişli'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dairede yapılan incelemede, Şenol Gün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Gün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.