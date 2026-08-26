Şişli'de devrilen ağaç hasara yol açtı
Şişli Teşvikiye Caddesi'nde kökünden sökülen ağaç, seyir halindeki taksi ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışması sürüyor.
Şişli'de kökünden sökülen ağacın devrilmesi sonucu yolda seyreden taksi ile park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek, seyir halinde olan taksi ile yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taksi şoförü olaydan yara almadan kurtulurken, yolun Halaskargazi Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA