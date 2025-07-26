Şişli'de Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanan Taksiciye Adli İşlem

Şişli'de, alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmış olabileceği değerlendirilen ve alkolmetre ile ölçüme direnç gösteren taksici hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir taksi sürücüsünün alkollü ya da uyuşturucu-uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı yönünde şüphe üzerine denetim yaptı.

Taksi sürücüsü H.U. (53), alkolmetre ile yapılmak istenen ölçüme direnç gösterirken, cihazın çalışmasını engelleyecek davranışlarda bulundu.

Uyarılara rağmen tutumunu sürdüren H.U, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Taksiciden alınan kan örnekleri, analiz yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

H.U. hakkında adli işlem başlatıldı.