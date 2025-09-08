Haberler

Şişli'de Tur Otobüsünde Yangın
Güncelleme:
Mecidiyeköy Viyadük altında seyir halindeki bir tur otobüsünde çıkan yangında yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü ve park halindeki araçlara da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Şişli'de, Mecidiyeköy Viyadük altında tur otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan 34 BMB 738 plakalı otobüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
