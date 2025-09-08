Şişli'de Tur Otobüsünde Yangın

Şişli'de, Mecidiyeköy Viyadük altında tur otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan 34 BMB 738 plakalı otobüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.