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Konvoy yapan 6 kişiye 108 bin lira ceza

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Şişli'de, motosiklet ve otomobillerle konvoy yaparak trafik akışını engellediği belirlenen 3 sürücü ile 3 yolcuya, 108 bin 738 lira para cezası kesildi.

Şişli'de, motosiklet ve otomobillerle konvoy yaparak trafik akışını engellediği belirlenen 3 sürücü ile 3 yolcuya, 108 bin 738 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı noktalarda konvoy yaparak trafik akışını engelleyen motosiklet ve otomobil sürücülerinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Sürücülerin M.E.Y, Z.K, M.D, yolcuların ise B.O.Ç, H.M.T. ile İ.S. olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yakalanan 6 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücü ve yolculara "kol ve grup halinde sürerken trafiğin akışını engelleyecek şekilde kara yolu üzerinde durması", kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak" ile "bulundurulma zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemerini usulüne uygun olarak kullanmamak" maddelerinden toplamda 108 bin 738 lira para cezası kesildi.

Sürücülerin 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulurken, araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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