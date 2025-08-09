Şişli'de Sopayla Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de tartıştığı kadını sopayla tehdit eden M.G.E. gözaltına alındı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. M.G.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şişli'de tartıştığı kadını üzerine sopayla yürüyerek tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde araçtan inen bir kişinin tartıştığı kadını sopayla üzerine yürüyerek tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheli M.G.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen M.G.E'nin, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.