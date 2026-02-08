Şişli'de tekel bayinde silahlı saldırı; sandalyeyle kendini korumaya çalıştı

ŞİŞLİ'de araçla tekel bayi önüne gelen kapüşonlu ve maskeli saldırgan, içeride bulunan Ozan A. ve Ensar D.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında sandalyeyi kalkan yaparak saldırıdan kendini korumaya çalışan 2 kişi yaralandı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiralık araca sahte plaka takarak olay yerine gelen 2 şüpheliyi Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde 18 Eylül'de saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi saatlerinde tekel bayinin önüne geldi. Araçtan inen kapüşonlu ve maskeli 1 kişi, iş yerine girerek içeridekilere silahla ateş açtı. Saldırıda sandalyeyle saldırgana karşılık vermeye çalışan Ozan A. ve Ensar D. yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Saldırıda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kiralık araçla iş yeri önüne geldiği belirlendi. Şüphelilerin güzergah üzerinde çalışma yapan polis araca sahte plaka takıldığını da tespit etti.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda kimlikleri belirlenen H.Ç. ve Serhat P.'nin (21) Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde oldukları tespit edildi. Şüpheliler Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 31 mermi, çelik yelek, 4 kask, kapüşonlu giysi, eldiven ve maske ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Serhat P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.