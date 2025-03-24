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Şişli'de Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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İstanbul, Şişli'deki bir restoranda oturan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. 2 kişi tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralanırken, 1 kişi hafif yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için polis çalışmaları sürüyor.

İstanbul, Şişli'de bir restoranda oturan 3 kişi silahla yaralandı.

Büyükdere Caddesi'ndeki bir otelin restoran kısmında oturan 3 kişiye 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Erkan A. ve Beyhan T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Azerbaycan uyruklu Hüseyin M'nin hafif yaralandığı öğrenildi.

Polisin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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