Şişli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Şişli'de 5 katlı bir binanın girişindeki restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Dr. İsmet Öztürk Sokak'ta bulunan binanın giriş katındaki kebapçının bacasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle iş yeri dumanla doldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ve paniğe kapılan yaşlı bir kadına olay yerinde müdahale etti.