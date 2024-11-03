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Şişli'de Park Halindeki Otomobilde Ölüm

Şişli'de Park Halindeki Otomobilde Ölüm
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Şişli'de bir otomobilin arka koltuğunda 53 yaşındaki Osman Eren ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk intibalar darp ve kesici alet izine rastlanmadığını gösteriyor.

Doğan Can CESUR / -ŞİŞLİ'de Osman Eren (53), park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Polis ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Eren'in bedeninde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekiler park halindeki 34 CKL 513 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz halde olduğunu gördü. Otomobildeki kişiyi uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken sağlık ekipleri ise yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Kişinin üstünden Osman Eren'e (53) ait kimlik çıkarken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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