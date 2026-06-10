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Şişli'de Parkta Pankart Asan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Şişli'de Parkta Pankart Asan 7 Kişi Gözaltına Alındı
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Şişli'de bir parkın girişine pankart asıp açıklama yapan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Pankart aynı gün kaldırıldı.

ŞİŞLİ'de bir parkın girişinde pankart asıp açıklama yaptıkları tespit edilen 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sanal medyada da paylaşılan pankart, aynı gün bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, 6 Haziran'da Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir parkın girişine pankart asıldığı ve açıklama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sanal medya platformlarında da paylaşıldığı belirlenen pankart, polis ekiplerince aynı gün bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekiplerin saha ve teknik çalışmaları sonucu eylemin organizasyonunda yer aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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