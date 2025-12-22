Haberler

Şişli'de seyir halindeki araçta çıkan yangın trafiği aksattı

Güncelleme:
Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, D-100 kara yolunda trafik sıkışıklığına neden oldu. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, polis yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Şişli'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince emniyet şeridinde durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobili yoldan kaldırma çalışması sırasında trafik yoğunluğu oluştu.

Araçlar, D-100 kara yolu Ankara istikametinde güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
