Şişli'de 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir otelde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de 6 katlı otelde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaşar Doğu Sokak'taki otelin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otelin 6'ıncı katında mahsur kalan 6 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
500

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti